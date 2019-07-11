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Лукаку повідомив Манчестер Юнайтед, що хоче покинути клуб – бельгієць визначився з пріоритетним варіантом

15:59 48 Читать на русском
Лукаку повідомив Манчестер Юнайтед, що хоче покинути клуб – бельгієць визначився з пріоритетним варіантом
Ромелу Лукаку / ФК Манчестер Юнайтед

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку бажає змінити клуб у літнє міжсезоння.

Бельгійський футболіст заявив керівництву Манчестер Юнайтед, що хоче покинути клуб вже у це трансферне вікно, повідомляє ESPN.

Лукаку надає перевагу Інтеру замість Ювентуса

Зазначається, що Лукаку хоче перейти у італійський Інтер, який вже тривалий час цікавиться нападником та є головним претендентом на нього.

Манчестер Юнайтед знайшов заміну Лукаку

До слова, у минулому сезоні Лукаку провів за Манчестер Юнайтед 45 поєдинків в усіх турнірах, де забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.

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