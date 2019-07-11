Лукаку повідомив Манчестер Юнайтед, що хоче покинути клуб – бельгієць визначився з пріоритетним варіантом

Нападник Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку бажає змінити клуб у літнє міжсезоння.

Бельгійський футболіст заявив керівництву Манчестер Юнайтед, що хоче покинути клуб вже у це трансферне вікно, повідомляє ESPN.

Лукаку надає перевагу Інтеру замість Ювентуса

Зазначається, що Лукаку хоче перейти у італійський Інтер, який вже тривалий час цікавиться нападником та є головним претендентом на нього.

Манчестер Юнайтед знайшов заміну Лукаку

До слова, у минулому сезоні Лукаку провів за Манчестер Юнайтед 45 поєдинків в усіх турнірах, де забив 15 голів та віддав 4 результативні передачі.