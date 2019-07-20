Манчестер Юнайтед снова отказал Интеру в трансфере Лукаку

Миланский Интер не оставляет попыток подписать форварда Манчестер Юнайтед Ромелу Лукаку. Впрочем, очередное предложение "нерадзурри" было отклонено.

Манчестер Юнайтед отказался отпускать Ромелу Лукаку в Италию. Манкунианцы не согласились на очередное предложение Интера продать форварда за 60 млн евро (53,9 млнфунтов), сообщает BBC.

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Два года назад МЮ выложил Эвертону за бельгийца 75 млн фунтов, а сейчас не собирается отпускать 26-летнего гренадера дешевле. Впрочем, Интер практически наверняка повысит ставку, ведь наставник миланцев Антонио Конте считает трансфер Лукаку приоритетным. Итальянец пытался подписать форварда еще во время работы в Челси и настроен сделать это сейчас.

В сезоне 2018/19 Лукаку провел за Манчестер Юнайтед 45 поединков во всех турнирах, где забил 15 голов и отдал 4 результативные передачи. Контракт бельгийца действует еще 3 года – до 30 июня 2022-го.

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