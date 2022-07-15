Товариський матч

Мельбурн Вікторі – Манчестер Юнайтед – 1:4

Голи: Ікономідіс, 5 – Мактомінай, 43, Марсьяль, 45+1, Рашфорд, 78, Лупанку, 90 (авт)

Австралійська команда забила швидкий гол, піймавши "червоних дияволів" на контратаці. Але це була остання результативна дія господарів. Незадовго до перерви Мактомінай і Марсьяль вивели Манчестер Юнайтед вперед.

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Наприкінці гри підопічні Тен Хага забили ще двічі. Спершу Рашфорд проштовхнув м'яч повз кіпера, а на 90-й хвилині манкуніанцям допоміг автогол суперника. Останні кілька хвилин на полі провів Нані – екс-зірка МЮ дебютував за Мельбурн Вікторі якраз проти головної команди свого життя.

1:4 – Манчестер Юнайтед після розгрому Ліверпуля здобув другу впевнену перемогу в турне Австралією і Таїландом.

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