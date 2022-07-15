Товарищеский матч

Мельбурн Виктори – Манчестер Юнайтед – 1:4

Голы: Икономидис, 5 – Мактоминай, 43, Марсьяль, 45+1, Рашфорд, 78, Лупанку, 90 (авт)

Австралийская команда забила быстрый гол, поймав "красных дьяволов" на контратаке. Но это было последнее результативное действие хозяев. Незадолго до перерыва Мактоминай и Марсьяль вывели Манчестер Юнайтед вперед.

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В конце игры подопечные Тен Хага забили еще дважды. Сначала Рашфорд протолкнул мяч мимо кипера, а на 90-й минуте манкунианцам помог автогол соперника. Последние несколько минут на поле провел Нани – экс-звезда МЮ дебютировал за Мельбурн Виктори против главной команды своей жизни.

1:4 – Манчестер Юнайтед после разгрома Ливерпуля одержал вторую уверенную победу в турне по Австралии и Таиланду.

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