Одержимість Роналду Лігою чемпіонів може змусити МЮ відпустити його в оренду, але лише за однієї умови, повідомляє Daily Mirror.

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Зазначається, що Кріштіану зможе перебратись на сезон до клубу, який виступає у ЛЧ, але при цьому повинен продовжити чинну угоду з Манчестер Юнайтед. Таким чином, він зможе повернутись на Олд Траффорд та знову взяти участь у ЛЧ у складі манкуніанців (якщо вони здобудуть путівку).

Додамо, що в минулому сезоні Роналду зіграв у 38 матчах за МЮ, в яких забив 24 голи та віддав 3 асисти. Втім, цього не вистачило, аби клуб пробився у Лігу чемпіонів у наступній кампанії.

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