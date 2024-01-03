Новий розіграш Кубка Африки стартує 13 січня. У змаганні візьмуть участь багато гравців АПЛ, серед них – голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана. Як інформує інсайдер Девід Орнштейн, головний тренер "Червоних дияволів" Ерік Тен Хаг планує задіяти свого основного воротаря в останній момент перед відльотом останнього на КАН.

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Онана зіграє у важливому матчі 21-го туру АПЛ проти Тоттенхема 14-го січня, і одразу після цієї гри приєднається до національної збірної Камеруну, якій належить зіграти 15 січня з Гвінеєю. Повідомляється, що ця божевільна ідея є результатом успішної співпраці клубу і камерунської Федерації.



У групі С Камеруну належить також зіграти з Гамбією і Сенегалом.

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