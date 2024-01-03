Манчестер Юнайтед змусить Онана зіграти два матчі протягом доби
Манчестер Юнайтед має намір максимально використати терміни доступності свого воротаря Андре Онана перед від'їздом останнього на КАН.
Новий розіграш Кубка Африки стартує 13 січня. У змаганні візьмуть участь багато гравців АПЛ, серед них – голкіпер Манчестер Юнайтед Андре Онана. Як інформує інсайдер Девід Орнштейн, головний тренер "Червоних дияволів" Ерік Тен Хаг планує задіяти свого основного воротаря в останній момент перед відльотом останнього на КАН.
У контракті Тен Хага є право вето на трансфери – нове керівництво МЮ хоче обмежити вплив тренера
Онана зіграє у важливому матчі 21-го туру АПЛ проти Тоттенхема 14-го січня, і одразу після цієї гри приєднається до національної збірної Камеруну, якій належить зіграти 15 січня з Гвінеєю. Повідомляється, що ця божевільна ідея є результатом успішної співпраці клубу і камерунської Федерації.
У групі С Камеруну належить також зіграти з Гамбією і Сенегалом.
Син столяра, побував на двох полюсах Землі та пробіг марафон у 64 – хто такий Джим Реткліфф, який прийшов у Ман Юнайтед