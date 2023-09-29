Лісандро Мартінес пропустив кінець минулого сезону через травму стопи. В матчі проти Арсенала (3 вересня) аргентинець знову отримав пошкодження.

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Як повідомляє офіційний сайт Манчестер Юнайтед, у захисника рецидив квітневої травми. Він вже розпочав процес відновлення. Мартінес за різними оцінками може пропустити щонайменше два місяці. Манкуніанці стежитимуть за здоров'ям аргентинця, щоб визначити точні дати повернення на поле.

Також Ерік Тен Хаг не зможе розраховувати на захисника Серхіо Регілона в матчі проти Крістал Пелас. В нього виявлено незначне ушкодження.

Зазначимо, що тепер у Манчестер Юнайтед травмовано 5 захисників. Крім Мартінеса та Регілона, не грають Арон Ван-Биссака, Люк Шоу та Маласіа.

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