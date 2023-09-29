Лисандро Мартинес пропустил конец прошлого сезона из-за травмы стопы. В матче против Арсенала (3 сентября) аргентинец снова получил повреждение.

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Как сообщает официальный сайт Манчестер Юнайтед, у защитника рецидив апрельской травмы. Он уже начал процесс восстановления. Мартинес по разным оценкам может пропустить минимум два месяца. Манкунианцы будут следить за здоровьем аргентинца, чтобы определить точные даты возвращения на поле.

Также Эрик Тен Хаг не сможет рассчитывать на защитника Серхио Регилона в матче против Кристал Пэлас. У него обнаружено незначительное повреждение.

Отметим, что теперь у Манчестер Юнайтед травмированы 5 защитников. Кроме Мартинеса и Регилона, не играют Арон Ван-Биссака, Люк Шоу и Маласиа.

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