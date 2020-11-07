Евертон виходив на звітний матч у доброму настрої. Карло Анчелотті знову міг розраховувати на Хамеса Родрігеса, та отримав підсилення в захисті, де на полі з'явилися Коулмен, Холгейт та Дінь. Рішарлісон відбуває дискваліфікацію, але його ефективно замінив Бернард. Саме мініатюрний бразилець створив перший момент у матчі. На 6-й хвилині він навішував у штрафний, де Калверт-Льюїн класно підрізав головою, але зовсім трохи не влучив.

Манчестер Юнайтед визначився з майбутнім Сульшера

Ман Юнайтед знадобився певний час, щоб підготувати відповідь, але вийшло не менш гостро. Бруну стріляв з лінії штрафного – удар заблокували, а м'яч полетів на кутовий. Після подачі Фред поборовся і вивів Марсьяля на удар. Француз пробив поруч із дальною стійкою. Відразу МЮ провів ще одну атаку, але черговий удар Бруну заблокували.

На 19-й Евертон закономірно відкрив рахунок. Для цього знадобилося лише два паси та удар Бернарда: Пікфорд вибив від власних воріт, Калверт-Льюїн скинув на екс-вінгера Шахтаря, а той, хитнувши Ван-Біссаку, відправив м'яч під самісіньку стійку – Де Хеа був безсилим.

Пильність "ірисок" після забитого гола стала менш гострою, і розплата прийшла миттєво. Ніхто не завадив Люку Шоу подати у штрафний майданчик, де Фернандеш увірвався у простір поміж центрбеків і зрівняв рахунок.

На 28-й класну атаку лівим флангом розігнали господарі. Дінь обігрався у стіночку з Бернардом і вийшов у вільний простір. Напрошувався пас на Льюїна, але француз пробив сам – потужно і в сітку із зовнішнього боку. Відразу Бернард знову опинився на ударній позиції, і лише підкат Фреда розрядив ситуацію. Згодом Фернандеш відповів ударом зі штрафного – вийшло по центру і прямо в руки Пікфорду.

На 32-й манкуніанці змогли вийти вперед. Фред розрізним пасом знайшов Рашфорда, а той віддав на Бруну і побіг відкриватися у штрафному. Фернандеш подавав на голову Маркосу, але м'яч, так і не зустрівшись із англійцем, від дальної стійки залетів у ворота.

Завершення першого тайму запам'яталося хіба кількома жорсткими фолами. Фернандеш навіть на деякий час покидав поле у супроводі лікарів, але, схоже, уникнув серйозного пошкодження.

На другу половину господарі вийши зарядженими. Відразу ж Евертон міцно затиснув манкуніанців на їхній половині, але захист МЮ діяв надійно. Найнебезпечнішим моментом можна назвати штрафний, який заробив Калверт-Льюїн, але і з нього не вдалося витиснути гостроти. На 53-й хвилині з меж штрафного Хамес спробував пробити боковими ножицями – оборонці заблокували.

Саутгемптон впевнено переграв Ньюкасл та очолив АПЛ, Брайтон у рідних стінах розписав мирову із Бернлі

Поступово гра стала більш монотонною. Багато позиційної боротьби, протистояння у середині поля і марні спроби "ірисок" знайти шпарини в захисті суперника. Можливо, саме це і приспало пильність Пікфорда. Голкіпер Евертона влаштував пожежу у власному штрафному, випустивши м'яч прямо на ногу Магуайру. Пощастило, що позиція була складною і Харрі не зміг переправити м'яч у сітку.

Рашфорд дуже старався нарешті забити Евертону. Звітний матч став дев'ятим для Маркоса проти цієї команди – досі жодного гола не було. В середині другого тайму Рашфорд потужно пробивав з-за меж штрафного – Пікфорд на місці. Відразу ж Фернандеш віддавав 10-му номеру на хід, але й тут голкіпер прочитав і нівелював загрозу.

Евертон намагався організувати щось схоже на штурм. Коли здавалося, що МЮ вже притиснувся до власних воріт, як несподівано "червоні дияволи" переходили у позиційну атаку. Останні хвилини все більше нагадували гойдалки, де як господарі могли зрівняти, так і гості забити третій. Сталося останнє. МЮ зловив суперника на контратаці. Бруну віддав пас Кавані, який забив свій перший гол в АПЛ.

Зрештою фінальний свисток зафіксував перемогу Манчестер Юнайтед. Уле Гуннар Сульшер вперше у тренерській кар'єрі зумів обіграти "ірисок", для цього йому знадобилося 5 зустрічей. Окрім того, манкуніаці зуміли повторити рекорд клубу за кількістю перемог у виїзних матчах АПЛ поспіль – тепер їх сім. Востаннє таке було ще в 1997 році. Чергові три очки підняли МЮ лише на 13-у сходинку в турнірній таблиці АПЛ. Евертон, програвши вдруге поспіль, має на три очки більше і йде п'ятим.