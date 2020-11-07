Эвертон выходил на отчетный матч в хорошем настроении. Карло Анчелотти снова мог рассчитывать на Хамеса Родригеса, и получил усиление в защите, где на поле появились Коулмэн, Холгейт и Динь. Ришарлисон отбывает дисквалификацию, но его эффективно заменил Бернард. Именно миниатюрный бразилец создал первый момент в матче. На 6-й минуте он навешивал в штрафную, где Калверт-Льюин классно подрезал головой, но совсем немного не попал.

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Манчестер Юнайтед понадобилось некоторое время, чтобы подготовить ответ, но получилось не менее остро. Бруну стрелял с линии штрафной – удар заблокировали, а мяч улетел на угловой. После подачи Фред поборолся и вывел Марсьяля на удар. Француз пробил рядом с дальней штангой. Сразу же МЮ провел еще одну атаку, но очередной удар Бруну заблокировали.

На 19-й Эвертон закономерно открыл счет. Для этого понадобилось всего два паса и удар Бернарда: Пикфорд выбил от собственных ворот, Калверт-Льюин сбросил на экс-вингера Шахтера, а тот, шатнув Ван Биссаку, отправил мяч под самую штангу – Де Хеа был бессилен.

Бдительность "ирисок" после забитого гола стала менее острой, и расплата пришла мгновенно. Никто не помешал Люку Шоу подать в штрафную, где Фернандеш ворвался в пространство между центрбеками и сравнял счет.

На 28-й классную атаку левым флангом разогнали хозяева. Динь ​​обыгрался в стеночку с Бернардом и вышел на свободное пространство. Напрашивался пас на Льюина, но француз пробил сам – мощно и в сетку с внешней стороны. Сразу Бернард снова оказался на ударной позиции, и только подкат Фреда разрядил ситуацию. Чуть позже Фернандеш ответил ударом со штрафного – вышло по центру и прямо в руки Пикфорду.

На 32-й манкунианцы смогли выйти вперед. Фред разрезным пасом нашел Рашфорда, а тот отдал на Бруну и побежал открываться в штрафную. Фернандеш подавал на голову Маркосу, но мяч, так и не встретившись с англичанином, от дальней штанги залетел в ворота.

Завершение первого тайма запомнилось разве что несколькими жесткими фолами. Фернандеш даже на некоторое время покидал поле в сопровождении врачей, но, похоже, избежал серьезного повреждения.

На вторую половину хозяева вийшы заряженными. Сразу же Эвертон крепко зажал манкунианцев на их половине, но защита МЮ действовала надежно. Самым опасным моментом можно назвать штрафной, который заработал Калверт-Льюин, но и из него не удалось выжать остроту. На 53-й минуте из пределов штрафной Хамес попытался пробить боковыми ножницами – защитники заблокировали.

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Постепенно игра стала более монотонной. Много позиционной борьбы, противостояния в середине поля и бесполезные попытки "ирисок" найти лазейки в защите соперника. Возможно, именно это и усыпило бдительность Пикфорда. Голкипер Эвертона устроил пожар в своей штрафной, выпустив мяч прямо на ногу Магуайра. Повезло, что позиция была сложной и Харри не смог переправить мяч в сетку.

Рашфорд очень старался наконец-то забить Эвертону. Отчетный матч стал девятым для Маркоса против этой команды – до сих пор ни одного гола не было. В середине второго тайма Рашфорд мощно пробивал из-за пределов штрафной – Пикфорд на месте. Сразу же Фернандеш отдавал 10-му номеру на ход, но и здесь голкипер прочитал и нивелировал угрозу.

Эвертон пытался организовать нечто похожее на штурм. Когда казалось, что МЮ уже прижался к своим воротам, как неожиданно "красные дьяволы" переходили в позиционное атаку. Последние минуты все больше напоминали качели, где как хозяева могли сравнять, так и гости забить третий. Произошло последнее. МЮ поймал соперника на контратаке. Бруну отдал пас на Кавани, который забил свой первый гол в АПЛ.

В конце концов финальный свисток зафиксировал победу Манчестер Юнайтед. Уле Гуннар Сульшер впервые в тренерской карьере сумел обыграть "ирисок", для этого ему понадобилось 5 встреч. Кроме того, манкуниацы сумели повторить рекорд клуба по количеству побед в выездных матчах АПЛ подряд – теперь их семь. В последний раз такое было еще в 1997 году. Очередные три очка подняли МЮ на 13-ю строчку в турнирной таблице АПЛ. Эвертон, проиграв во второй раз подряд, имеет на три очка больше и идет пятым.