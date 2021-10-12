Наставник "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер і його тренерський штаб отримали неприємні новини перед поєдинками АПЛ та Ліги чемпіонів.

Рафаель Варан отримав пошкодження паху під час фіналу Ліги націй Іспанія – Франція, який завершився тріумфом "Ле Бльо" із рахунком 2:1.

Як повідомляє прес-служба Манчестер Юнайтед, 28-річний француз вже розпочав реабілітацію. Уле Гуннар Сульшер не зможе розраховувати на нього протягом найближчих кількох тижнів. Відтак, участь Варана у матчах проти Лестера та Аталанти (16 і 20 жовтня відповідно) є неможливою.

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У поточному сезоні Рафаель провів у футболці "червоних дияволів" п'ять поєдинків в АПЛ (один асист) та ще два у груповому етапі Ліги чемпіонів.

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