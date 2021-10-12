Наставник "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер и его тренерский штаб получили неприятные новости перед поединками АПЛ и Лиги чемпионов.

Рафаэль Варан получил повреждение паха во время финала Лиги наций Испания – Франция, который завершился триумфом "Ле Блё" со счетом 2:1.

Как сообщает пресс-служба Манчестер Юнайтед, 28-летний француз уже начал реабилитацию. Сульшер не сможет рассчитывать на него в течение ближайших нескольких недель. Следовательно, участие Варана в матчах против Лестера и Аталанты (16 и 20 октября) является невозможным.

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В текущем сезоне Рафаэль провел в футболке "красных дьяволов" пять поединков в АПЛ (один ассист) и еще два в групповом этапе Лиги чемпионов.

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