Кіліан Мбаппе перейшов у Реал Мадрид, Енцо Мареска очолив Челсі, а збірна України зіграла внічию з Німеччиною. "Футбол 24" презентує дайджест топ-подій 3 червня 2024 року.

Німеччина – Україна: Зінченко після матчу знайшов своїх з АПЛ

Збірна України

Знову нічия, але так далеко від попередніх 3:3. Україна вистояла в Німеччині, зігравши товариський матч перед Євро-2024. На двох команди видали 33 удари, Довбик забив гол з офсайду, коли Нойєр вибіг у центрі поля.

Сергій Ребров випробував закриту схему з 5 захисниками, а Трубін став героєм битви, оформивши 5 сейвів, хоча візаві теж попрацював.

Німеччина – Україна – дивіться відеоогляд матчу, в якому Циганков, Яремчук, Мудрик і Ярмоленко ледь не покарали на контратаках.

Топ-чемпіонати

Реал офіційно оголосив про перехід Мбаппе. Трансфер вільним агентом, але з підйомними у 100 мільйонів євро завершив багаторічну сагу.

Мбаппе носитиме в Реалі незвичний номер – повторення долі Роналду. Десятка звільниться лише з відходом Модріча.

Лунін привітав Мбаппе у своєму Інстаграмі: "Ласкаво просимо, зірко". Тим часом Реал весело святкував 15 ЛЧ. Лунін "звабив" іспанську політикиню, Анчелотті підставив дитину.

Мудрик офіційно отримав нового тренера. Челсі зробив ставку на учня Гвардіоли з Чемпіоншипу.

Мареска задумав тотальну переоцінку. Челсі потролили Мудриком через нового тренера.

УПЛ

Маркевич може покинути Карпати через серйозний конфлікт. Джерело назвало 2 сенсаційних кандидатів на заміну. Сам Мирон Маркевич різко відреагував на чутки про свій відхід з Карпат.

Гравець збірної України відмовив Шахтарю в останній момент. Залишається лише СК Дніпро-1 або трансфер у Динамо.