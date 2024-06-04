Головні новини футбол 3 червня: Україна зупинила Німеччину, Мбаппе став партнером Луніна, Челсі отримав тренера
Кіліан Мбаппе перейшов у Реал Мадрид, Енцо Мареска очолив Челсі, а збірна України зіграла внічию з Німеччиною. "Футбол 24" презентує дайджест топ-подій 3 червня 2024 року.
Збірна України
Знову нічия, але так далеко від попередніх 3:3. Україна вистояла в Німеччині, зігравши товариський матч перед Євро-2024. На двох команди видали 33 удари, Довбик забив гол з офсайду, коли Нойєр вибіг у центрі поля.
Сергій Ребров випробував закриту схему з 5 захисниками, а Трубін став героєм битви, оформивши 5 сейвів, хоча візаві теж попрацював.
Німеччина – Україна – дивіться відеоогляд матчу, в якому Циганков, Яремчук, Мудрик і Ярмоленко ледь не покарали на контратаках.
Топ-чемпіонати
Реал офіційно оголосив про перехід Мбаппе. Трансфер вільним агентом, але з підйомними у 100 мільйонів євро завершив багаторічну сагу.
Мбаппе носитиме в Реалі незвичний номер – повторення долі Роналду. Десятка звільниться лише з відходом Модріча.
Лунін привітав Мбаппе у своєму Інстаграмі: "Ласкаво просимо, зірко". Тим часом Реал весело святкував 15 ЛЧ. Лунін "звабив" іспанську політикиню, Анчелотті підставив дитину.
Мудрик офіційно отримав нового тренера. Челсі зробив ставку на учня Гвардіоли з Чемпіоншипу.
Мареска задумав тотальну переоцінку. Челсі потролили Мудриком через нового тренера.
УПЛ
Маркевич може покинути Карпати через серйозний конфлікт. Джерело назвало 2 сенсаційних кандидатів на заміну. Сам Мирон Маркевич різко відреагував на чутки про свій відхід з Карпат.
Гравець збірної України відмовив Шахтарю в останній момент. Залишається лише СК Дніпро-1 або трансфер у Динамо.