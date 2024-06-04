"Ми потужно розпочали другий тайм. Після замін продовжили створювати моменти. Максі Байєр був так близько, але влучив у каркас.

Німеччина – Україна – відеоогляд матчу

У цей вечір нам трішки не пощастило. Ми точно заслужили гол у ворота України, але бувають погані дні.

Ніхто не любить відпускати матчі, але думаю, що ми впорались добре", – зазначив після фінального свистка Мюллєр.

Німеччина розписала нульову нічию з Україною в рамках підготовки до домашнього Євро-2024. Мюллєр вийшов на поле у другому таймі, замінивши Хаверца, і корисними діями не запам'ятався.

Україна вистояла в Німеччині перед Євро-2024 – 32 удари, гол Довбика з офсайду, експерименти Реброва і 5:3 за влучаннями