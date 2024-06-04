Мюллєр: Німеччина точно заслужила гол у ворота України, але бувають погані дні
Хавбек збірної Німеччини Томас Мюллєр прокоментував нічию зі збірною України (0:0) в контрольному матчі.
"Ми потужно розпочали другий тайм. Після замін продовжили створювати моменти. Максі Байєр був так близько, але влучив у каркас.
Німеччина – Україна – відеоогляд матчу
У цей вечір нам трішки не пощастило. Ми точно заслужили гол у ворота України, але бувають погані дні.
Ніхто не любить відпускати матчі, але думаю, що ми впорались добре", – зазначив після фінального свистка Мюллєр.
Німеччина розписала нульову нічию з Україною в рамках підготовки до домашнього Євро-2024. Мюллєр вийшов на поле у другому таймі, замінивши Хаверца, і корисними діями не запам'ятався.
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