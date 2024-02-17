Манчестер Юнайтед зацікавився зіркою Баварії – ще два клуби АПЛ націлилися на гравця
Вінгер Баварії Матіс Тель може змінити клубну прописку влітку.
Французький вінгер потрапив на радар трьох клубів АПЛ, які влітку спробують вмовити його покинути Німеччину.
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Журналіст Флоріан Плеттенберг повідомляє, що одним із них є Манчестер Юнайтед. Манкуніанці вже контактували з оточенням Матіса Теля. Також за останні тижні запити щодо нього робили ще дві неназвані команди з Англії.
Сам Тель не хоче залишати Баварію і, як і раніше, розраховує стати її легендою. Однак якщо він відчує, що в нього не вірять, то буде готовий розглянути інші варіанти. При цьому йти в оренду він не має наміру.
У поточному сезоні 18-річний француз забив 3 голи за 17 матчів у Бундеслізі. Чинна угода Теля з Баварією діє до 2027 року.
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