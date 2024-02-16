Останні тижні суттєво погіршили атмосферу в роздягальні мюнхенців, інформує Sky Germany.

Бос Баварії шокував зухвалістю після двох бездарних поразок: "Ми вийдемо у чвертьфінал ЛЧ"

Перший гучний ляпас Баварія отримала у матчі лідерів Бундесліги проти Байєра – поразка 0:3, яка збільшила відставання до 5 очок. Після гри Тухель нібито дозволив собі наступну фразу: "Ви не такі сильні, як я думав. Що ж, тоді мені просто потрібно адаптуватися до вашого рівня". Тренер сподівався, що різкі слова пробудять гордість підопічних, але ті відповіли поразкою 0:1 від Лаціо у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.

Преса повідомляє, що Тухелю дали 3 матчі на виправлення ситуації. Якщо Баварія не оформить переможну серію в чемпіонаті і не відіграється з Лаціо, то 50-річний фахівець стане безробітним.

Баварія безвольно програла Лаціо в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів – жодного удару в площину, жахливі фейли Упамекано