Тухель влаштував гравцям Баварії принизливу мотивацію після 0:3 від Байєра – команда відповіла новим провалом
Головний тренер Баварії Томас Тухель ніяк не може знайти спільну мову з підопічними.
Останні тижні суттєво погіршили атмосферу в роздягальні мюнхенців, інформує Sky Germany.
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Перший гучний ляпас Баварія отримала у матчі лідерів Бундесліги проти Байєра – поразка 0:3, яка збільшила відставання до 5 очок. Після гри Тухель нібито дозволив собі наступну фразу: "Ви не такі сильні, як я думав. Що ж, тоді мені просто потрібно адаптуватися до вашого рівня". Тренер сподівався, що різкі слова пробудять гордість підопічних, але ті відповіли поразкою 0:1 від Лаціо у першому матчі 1/8 фіналу ЛЧ.
Преса повідомляє, що Тухелю дали 3 матчі на виправлення ситуації. Якщо Баварія не оформить переможну серію в чемпіонаті і не відіграється з Лаціо, то 50-річний фахівець стане безробітним.
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