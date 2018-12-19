Манчестер Юнайтед заплатить Мольде компенсацію за Сульшера – стала відома сума

Призначення Уле Гуннара Сульшера виконувачем обов'язків головного тренера МЮ принесе Мольде близько 2 млн євро.

Манчестер Юнайтед, який сьогодні оголосив про призначення Уле Гуннара Сульшера виконувачем обов'язків головного тренера, заплатить Мольде компенсацію за норвежця. У контракті Сульшера був пункт, відповідно до якого тренер має право повернутися в МЮ, повідомляє Mirror.

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Манкуніанці за роботу Сульшера до 12 травня (останній матч в АПЛ 2018/19) заплатять Мольде 1,8 млн фунтів (близько 2 млн євро). Якщо ж 45-річний тренер переконає босів клубу продовжити з ним співпрацю, то в такому разі норвезький клуб отримає ще 8 млн фунтів.

До слова, нещодавно Сульшер підписав новий контракт з Мольде, який чинний до літа 2021 року. У своїй кар'єрі норвежець зіграв 235 матчів у складі Манчестер Юнайтед, у яких забив 91 гол. З 2008 по 2010 рік працював тренером молодіжної команди МЮ.

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