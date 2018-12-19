Манчестер Юнайтед офіційно призначив Сульшера новим головним тренером

Наставник Мольде Уле Гуннар Сульшер офіційно став виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед.

Уле Гуннар Сульшер офіційно став виконувачем обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед після звільнення Жозе Моурінью, інформує офіційний сайт клубу.

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Контракт Сульшера розрахований до завершення сезону 2018/19. У тренерський штаб 45-річного норвежця увійдуть також Майк Фелан, Майкл Каррік та Кіран МакКенна.

До слова, сьогодні МЮ вже поспішно оголосив про призначення Сульшера.

У своїй кар'єрі Сульшер зіграв 235 матчів у складі Манчестер Юнайтед, у яких забив 91 гол. З 2008 по 2010 рік працював тренером молодіжної команди МЮ. До слова, саме гол Сульшера приніс Манчестер Юнайтед перемогу над Баварією у знаменитому фіналі Ліги чемпіонів 1998/99.