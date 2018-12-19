Сульшер прокоментував своє призначення головним тренером Манчестер Юнайтед

Новоспечений виконувач обов'язків головного тренера Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер поділився емоціями від повернення в клуб.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що Сульшер призначений головним тренером Манчестер Юнайтед. 45-річний норвежець, який досі працював у Мольде, виконуватиме обов'язки наставника манкуніанців до завершення сезону 2018/19. В МЮ Сульшер замінив Жозе Моурінью.

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"Манчестер Юнайтед назавжди у моєму серці. Я радий повернутись сюди. Мені не терпиться приступити до роботи з цією дуже талановитою командою, персоналом і з усіма в клубі", – цитує Сульшера офіційний сайт Манчестер Юнайтед.

До слова, у своїй кар'єрі 45-річний Сульшер зіграв 235 матчів у складі Манчестер Юнайтед, у яких забив 91 гол. З 2008 по 2010 рік працював тренером молодіжної команди МЮ.