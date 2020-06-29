Манчестер Юнайтед залишив Хендерсона в Шеффілд Юнайтед до кінця сезону

Голкіпер Дін Хендерсон допоможе Шеффілд Юнайтед в завершальній частині АПЛ.

Манчестер Юнайтед погодився продовжити оренду воротаря до кінця поточної кампанії, інформує офіційний сайт "червоних дияволів".

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Хендерсон повинен був повернутися в рідний клуб вже 30 червня, однак Шеффілд Юнайтед все ж зможе розраховувати на 23-річного англійця у останніх 7 турах АПЛ. Цікаво, що "клинки" наразі є прямими конкурентами Манчестер Юнайтед у боротьбі за Лігу чемпіонів, поступаючись команді Сульшера 5 очками.

Дебютний сезон Хендерсона в еліті англійського футболу видався розкішним. Воротар провів за Шеффілд Юнайтед 29 матчів в чемпіонаті, пропустив лише 25 голів, записавши до свого активу 12 "сухих" поєдинків.

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