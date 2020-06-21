Челсі намагається переманити Хендерсона з Манчестер Юнайтед – він став відкриттям сезону АПЛ у Шеффілді

Голкіпер Шеффілд Юнайтед Дін Хендерсон, права на якого належать Манчестер Юнайтед, потрапив до сфери зацікавлень лондонського Челсі.

"Сині" намагаються заманити кіпера на Стемфорд Брідж солідною зарплатою, стверджує The Sun.

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Вдала гра Хендерсона в нинішньому сезоні вже змусила босів МЮ підготувати для нього новий контракт. Воротар виступає за Шеффілд Юнайтед на правах оренди й повинен повернутися на Олд Траффорд після сезону 2019/20. Дія чинної угоди Хендерсона з манкуніанцями розрахована до 2022-го. Челсі спробує перехопити голкіпера до підписання нового контракту з "червоними дияволами".

У нинішньому сезоні Дін Хендерсон провів 31 матч у всіх турнірах, 12 із них – на "нуль".

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