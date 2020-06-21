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Челсі намагається переманити Хендерсона з Манчестер Юнайтед – він став відкриттям сезону АПЛ у Шеффілді

15:18 - Читать на русском
Челсі намагається переманити Хендерсона з Манчестер Юнайтед – він став відкриттям сезону АПЛ у Шеффілді
Дін Хендерсон / Reuters

Голкіпер Шеффілд Юнайтед Дін Хендерсон, права на якого належать Манчестер Юнайтед, потрапив до сфери зацікавлень лондонського Челсі.

"Сині" намагаються заманити кіпера на Стемфорд Брідж солідною зарплатою, стверджує The Sun.

Де Хеа – найпереоціненіший воротар, я б побився з ним, – легенда Манчестер Юнайтед

Вдала гра Хендерсона в нинішньому сезоні вже змусила босів МЮ підготувати для нього новий контракт. Воротар виступає за Шеффілд Юнайтед на правах оренди й повинен повернутися на Олд Траффорд після сезону 2019/20. Дія чинної угоди Хендерсона з манкуніанцями розрахована до 2022-го. Челсі спробує перехопити голкіпера до підписання нового контракту з "червоними дияволами".

У нинішньому сезоні Дін Хендерсон провів 31 матч у всіх турнірах, 12 із них – на "нуль".

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