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Манчестер Юнайтед оставил Хендерсона в Шеффилд Юнайтед до конца сезона

18:56 - Читати українською
Манчестер Юнайтед оставил Хендерсона в Шеффилд Юнайтед до конца сезона
Дин Хендерсон / Getty Images

Голкипер Дин Хендерсон поможет Шеффилд Юнайтед в заключительной части АПЛ.

Манчестер Юнайтед согласился продлить аренду вратаря до конца текущей кампании, информирует официальный сайт "красных дьяволов".

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Хендерсон должен был вернуться в родной клуб уже 30 июня, однако Шеффилд Юнайтед все же сможет рассчитывать на 23-летнего англичанина в последних 7 турах АПЛ. Интересно, что "клинки" сейчас являются прямыми конкурентами Манчестер Юнайтед в борьбе за Лигу чемпионов, уступая команде Сульшера 5 очками.

Дебютный сезон Хендерсона в элите английского футбола оказался роскошным. Вратарь провел за Шеффилд Юнайтед 29 матчей в чемпионате, пропустил всего 25 голов, записав в свой актив 12 "сухих" поединков.

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