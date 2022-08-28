Манчестер Юнайтед домовився з Аяксом про трансфер Антоні, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. Сторони офіційно про все оголосять в понеділок.

Наполі готовий допомогти МЮ вирішити проблему Роналду – феноменальні вимоги президента на додаток до 150 мільйонів

Аякс виторгував за 22-річного вінгера 100 мільйонів євро. Це рекордний продаж в історії Ередивізі. Антоні отримає контракт на 5 років та опцію продовження ще на сезон.

Антоні за два сезони в Аяксі забив 25 голів у 85 матчах. Він розкрився під керівництвом нового тренера МЮ Еріка Тен Хага. Останнім часом бразилець бунтом випрошував трансфер.

Зазначимо, влітку МЮ вже підписав Каземіро за 70 мільйонів євро, Лісандро Мартінеса за 57, Тайрелла Маласію за 15 і Крістіана Еріксена, який прийшов безкоштовно.