Манчестер Юнайтед договорился с Аяксом о трансфере Антони, сообщает инсайдер Фабрицио Романо. Стороны официально все объявят в понедельник.

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Аякс выторговал за 22-летнего вингера 100 миллионов евро. Это рекордная продажа в истории Эредивизи. Антони получит контракт на пять лет и опцию продления еще на сезон.

Антони за два сезона в Аяксе забил 25 голов в 85 матчах. Он раскрылся под руководством нового тренера МЮ Эрика Тэн Хага. В последнее время бразилец бунтом выпрашивал трансфер.

Отметим, летом МЮ уже подписал Каземиро за 70 миллионов евро, Лисандро Мартинеса за 57, Тайрелла Маласию за 15 и пришедшего бесплатно Кристиана Эриксена.