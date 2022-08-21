Антоні не зіграє в наступному матчі Аякса проти Спарти. Бразилець не тренувався з командою ні в п'ятницю, ні в суботу, повідомляє De Telegraaf.

Манчестер Юнайтед планує підписати 5 нових гравців – Тен Хаг обрав кандидатів і проблемні позиції

22-річний вінгер мріє про трансфер у Манчестер Юнайтед і намагається вплинути на свій клуб. Аякс відхилив пропозицію МЮ на 80 мільйонів, але 100 млн переконають Амстердам, додає джерело.

Аякс зовсім не турбується через бунт Антоні та діє з позиції сили. Бразильця готові потримати до завершення трансферного вікна, а потім той все одно повернеться до гри через ЧС-2022.

Антоні за два сезони в Аяксі забив 25 голів у 85 матчах. Він розкрився під керівництвом нового тренера МЮ Еріка Тен Хага.