Камерунець припустився 7 результативних помилок в матчах Ліги чемпіонів з сезону з сезону 2018/19.

Манчестер Юнайтед не зміг обіграти Галатасарай (3:3) в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів, незважаючи на те, що "червоні дияволи" вели в рахунку протягом усієї зустрічі.

Парад голів і ляп Онана у відеоогляді матчу Галатасарай – Манчестер Юнайтед – 3:3

Головним винуватцем провалу підопічних Тен Хага став камерунський голкіпер команди Андре Онана – футболіст припустився двох результативних помилок у зустрічі.

Як повідомляє статистичний портал Opta, з сезону 2018/19 камерунець допустив в Лізі чемпіонів 7 помилок, які призвели до взяття воріт його команди – це найгірший показник серед воротарів.

Нагадаємо, після 5-го туру Манчестер Юнайтед посідає останню сходинку групи А. Підопічні Тен Хага мають в своєму активі 4 турнірних пункти.

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