"Вони не поважають досвідченіших і старіших гравців, вони живуть в іншій епосі. Маю сказати, що мій син, якому 12 років, такого менталітету не має. Молоді гравці сьогодні набагато простіше підходять до деяких речей, вони навіть не переймаються, їм байдуже. Вони вдають, що слухають, але в одне вухо воно входить, а в інше – вилітає.

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Мене це не дивує, але водночас мені сумно, що так відбувається. Мені здається дивним, що вони не беруть приклад із найкращих, із тих, хто в них перед очима. Я у свої 18-20 років завжди рівнявся на ван Ністелроя, Фердінанда, Кіна, Гіггза. Ось чому я досяг такого успіху і так довго граю на високому рівні. Я стежу за своїм тілом та своєю головою. Раніше багато футболістів грали до 36-37. Нинішнє покоління грати так довго не буде.

Можу сказати тільки про те, що я бачу в Манчестер Юнайтед. Діогу Далот – справжній приклад, він молодий, розумний і професійний. Я не сумніваюся, що він досягне успіху у футболі. Є ще кілька хлопців – Мартінес та Каземіро, хоча йому вже понад 30. Я сказав би, що Далот в цьому плані найкращий", – розповів Роналду в інтерв'ю Пірсу Моргану.

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