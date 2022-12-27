Ньюкасл провів фантастичний поєдинок проти Манчестер Юнайтед, але перемогти "червоних дияволів" команді так і не вдалося (1:1). Звіт читайте на "Футбол 24".

Манчестер Юнайтед внаслідок спалаху COVID-19 у своїй команді та у суперників пропустив одразу два тури, зігравши востаннє аж 11 грудня. Після такої паузи увійти в робочий ритм непросто, але "червоним дияволам" пощастило з календарем – у 19-му турі вони вони приїхали в гості у Ньюкасл. "Сороки" за весь сезон здобули всього одну перемогу, тож ніхто не сумнівався у тріумфі гостей.

Втім, відсутність ігрової практики у підопічних Ральфа Рангніка призвела до справжнього провалу першого тайму. Манкуніанці не створили жодного моменту, а дебютний удар у площину колектив провів аж на 41-й хвилині. МЮ не вистачало інтенсивності в атаці – Грінвуд і Роналду не впорались із завданням. Втім, це лишень половина біди.

Істинним жахом стала гра в обороні. Ньюкасл відкрив рахунок вже на 7-й хвилині зустрічі: Лонгстафф у центрі поля обікрав Фреда й одразу викотив передачу на Сан-Максімена, а той, увірвавшись на лінію штрафного, хитнув Магуайра та пробив у дальній кут – Де Хеа навіть не поворухнувся. 1:0!

Ще через шість хвилин Жоелінтон метрі з 22-х крутив м'яч під праву стійку (трохи неточно), а на 23-й з цієї ж позиції у праву дев'ятку цілив Шелві. Де Хеа цього разу парирував. На 38-й хвилині Давіду довелося виймати м'яч із сітки вдруге (Вілсон отримав проникний пас і покотив сферу повз голкіпера), однак гостей врятував офсайд. Зрештою, на перерву команди відправились за мінімальної переваги Ньюкасла в рахунку.

У роздягальні Ральф Рангнік провів подвійну заміну, знявши з гри Грінвуда й Фреда. На поле вийшли Санчо та Кавані, але всього за хвилину після старту другого тайму "сороки" могли шокувати МЮ другим голом – це Сен-Максімен замкнув простріл Крафта на лінію воротарського. Де Хеа якимось дивом врятував "дияволів", а Рашфорд на 51-й хвилині відповів дальнім ударом під поперечку. Дубравка виручив господарів.

Після цього манкуніанці провели ряд атак з негострими ударами, а ближче до 60-х хвилин вони взагалі перестали загострювати. Ньюкасл же продовжив залякувати гранда. Так, на 62-й хвилині Фрейзер отримав проникний пас від Жоелінтона й з правого краю штрафного вистрілив у ближній кут, а на 65-й Сен-Максімен пробив з-за меж штрафного – Де Хеа парирував у обох ситуаціях. На 68-й же не міг врятувати і Давід, однак м'яч після передачі Мерфі на дальню стійку несподівано пройшов у сантиметрах від неї.

Марнувати таку велику кількість моментів у поєдинку з таким суперником, як Манчестер Юнайтед, для аутсайдера неприпустимо. "Сороки" зрозуміли це на 71-й хвилині, коли "дияволи" зрівнявли рахунок. Бруну Фернандеш виконав шикарне переведення з центру на правий фланг, Далот прострілив на 11 метрів, а Кавані замкнув – перший його удар заблокували, але Едінсон тут же зіграв на добиванні. Дубравка вже лежав на газоні, а уругваєць ще й спрямував м'яч у протилежний від нього кут. 1:1!

Ньюкасл одразу ж відповів проривом Сен-Максімена до лінії карного майданчика з ударом у ближній кут. Де Хеа виручив МЮ. Гості огризнулися небезпечним прострілом Теллеса на дальню стійку, який не змогли перехопити ні Лассельс, ні Дубравка – втім, і Кавані заштовхати м'яч у ворота у з кількох метрів не зумів.

Після цього МЮ знову збавив оберти, а от Ньюкасл задовільнятися нічиєю не бажав. На 86-й хвилині врятувати перемогу для сорок спробував Шелві, який вистрілив з дистанції (Де Хеа впорався), а на 89-й фанати схопилися за голову – Мерфі з лівого краю штрафного влучив у дальню стійку, а Альмірон, прийнявши відскок, закрутив сферу в ліву дев'ятку. Бути б голу, якби не карколомний стрибок Де Хеа.

Ньюкасл грав набагато краще за МЮ, але дотиснути гранда підопічним Едді Хау так і не вдалося. Фінальний свисток зафіксував результативну нічию.