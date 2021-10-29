Антоніо Конте перестав бути пріоритетним варіантом для "червоних дияволів", стверджує Daily Star.

Роналду закликав гравців Манчестер Юнайтед підтримати Сульшера

Все через фінансові апетити італійця. Конте розраховує підписати контракт на 3,5 роки і щосезону заробляти 18 млн фунтів. Серед тренерів АПЛ більше отримує лише Гвардіола (20 млн), а Юргену Клоппу (15 млн) довелося б віддати другу сходинку.

Нагадаємо, Сульшеру дали 3 матчі для виправлення ситуації – з Тоттенхемом і Ман Сіті в чемпіонаті, а також з Аталантою в ЛЧ.

Сульшер хапається за останній шанс в Манчестер Юнайтед – 4 неідеальні кандидати як план Б