Манчестер Юнайтед потерял интерес к Конте из-за непомерной зарплаты – итальянец хочет зарабатывать больше Клоппа
10:02 - Читати українською
Руководство Манчестер Юнайтед не спешит разбрасываться деньгами в поисках замены Сульшеру.
Антонио Конте больше не является приоритетным вариантом для "красных дьяволов", утверждает Daily Star.
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Все из-за финансовых аппетитов итальянца. Конте рассчитывает подписать контракт на 3,5 года и каждый сезон зарабатывать 18 млн фунтов. Среди тренеров АПЛ больше получает только Гвардиола (20 млн), а Юргену Клоппу (15 млн) пришлось бы отдать второе место.
Напомним, Сульшеру дали 3 матча для исправления ситуации – с Тоттенхэмом и Ман Сити в чемпионате, а также с Аталантой в ЛЧ.
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