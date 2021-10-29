Антонио Конте больше не является приоритетным вариантом для "красных дьяволов", утверждает Daily Star.

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Все из-за финансовых аппетитов итальянца. Конте рассчитывает подписать контракт на 3,5 года и каждый сезон зарабатывать 18 млн фунтов. Среди тренеров АПЛ больше получает только Гвардиола (20 млн), а Юргену Клоппу (15 млн) пришлось бы отдать второе место.

Напомним, Сульшеру дали 3 матча для исправления ситуации – с Тоттенхэмом и Ман Сити в чемпионате, а также с Аталантой в ЛЧ.

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