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Погба міг опинитись в ПСЖ, але Неймар зірвав трансфер

12 вересня 23:44 220 Читать на русском
Погба міг опинитись в ПСЖ, але Неймар зірвав трансфер
Поль Погба і Неймар / Фото ESPN

З'явились нові вражаючі факти літньої трансферної кампанії паризького клубу.

Зірка Манчестер Юнайтед Поль Погба перебував за крок до переходу в ПСЖ, повідомляє Calciomercato.

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Влітку представники французького та англійського грандів уже узгодили всі деталі трансферу, який приніс би "червоним дияволам" 150 млн євро, але щось пішло не так.

ПСЖ розраховував, що заплатить за Погба грошима, які виручать від переходу Неймара в Барселону, проте бразилець так і не покинув Париж.

За інформацією ЗМІ, одним з основних претендентів на 26-річного француза був також мадридський Реал.

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