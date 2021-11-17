"Червоні дияволи" розпочали підготовку до змін на тренерському містку Манчестер Юнайтед.

Керівництво манкуніанців усвідомлює, що рано чи пізно доведеться буде необхідно змінити наставника, проте досі невідомо, коли буде звільнений Сульшер, повідомляє Manchester Evening News.

Сульшер шокував наслідками після приниження від Ман Сіті – норвежець полетів на батьківщину, а гравці отримали подарунок

Манчестер Юнайтед розглядає кандидатури Еріка тен Хага (Аякс) та Луїса Енріке (збірна Іспанії), проте перевагу віддають наставнику Лестер Брендану Роджерсу. Його контракт з "лисицями" розрахований до літа 2023 року, тож МЮ доведеться виплачувати компенсацію за розрив угоди.

Додамо, що "червоні дияволи" наразі посідають 6 місце у чемпіонаті Англії, маючи 17 очок після 11 зіграних турів.

Безпросвітний МЮ, видовище у Мілані, спалена земля перед Хаві, нова сила в АПЛ, Баварія відривається – огляд вікенду