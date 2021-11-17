Руководство манкунианцев осознает, что рано или поздно придется необходимо сменить наставника, однако до сих пор неизвестно, когда будет уволен Сульшер, сообщает Manchester Evening News.

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Манчестер Юнайтед рассматривает кандидатуры Эрика тен Хага (Аякс) и Луиса Энрике (сборная Испании), однако предпочтение отдают наставнику Лестеру Брендану Роджерсу. Его контракт с "лисами" рассчитан до лета 2023 года, так что МЮ придется выплачивать компенсацию за разрыв сделки.

Добавим, что "красные дьяволы" занимают 6 место в чемпионате Англии, имея 17 очков после 11 сыгранных туров.

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