Нападник Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд вляпався в халепу через свої гулянки.

Англійський нападник не брав участі в матчі Кубка Англії проти Ньюпорта (4:2). Ерік Тен Хаг заявив, що Маркус Рашфорд захворів і почувається не дуже добре. Утім, зірка Манчестер Юнайтед напередодні пропустив також тренування через вечірку, яку він відвідував в Белфасті.

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Як повідомляє The Sun, Рашфорд літав до друга Ро-Шонана Вільямса, який грає за Ларн. Обидва гравці відвідували нічний клуб. Оскільки Маркус знехтував правилами Манчестер Юнайтед, клуб планує покарати нападника. Очікується, що штраф складатися 650 тисяч фунтів.

Нагадаємо, у поточному сезоні Маркус Рашфорд зіграв за манкуніанців у 26 матчах. В його активі чотири голи та шість результативних передач.

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