Манчестер Юнайтед принял решение отказаться от услуг Регилона в январе. Об этом информируют The Athletic и Sky Sports News. Испанец, права на которого принадлежат Тоттенхэму, начал сезон в составе "красных дьяволов" – он подменял травмированных Люка Шоу и Тайрела Маласию.

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Однако теперь в услугах Регилона нет необходимости, поскольку травмированные игроки идут на поправку: Шоу уже вернулся на поле, а Маласия сможет получить игровую практику уже в январе. Таким образом, МЮ активировал пункт, который позволяет досрочно расторгнуть годичную аренду.

Поскольку Серхио в этом сезоне был заигран только за Ман Юнайтед, он имеет право присоединиться к другой команде на правах аренды – если "шпоры" вновь решат отпустить его.

На счету Регилона 12 матчей за Юнайтед во всех турнирах и 4 заработанных предупреждения.

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