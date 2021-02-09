Манчестер Юнайтед більше не претендує на 22-річного француза, повідомляє журналіст Bild Крістіан Фальк.

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Боротьбу за Упамекано продовжать три топ-клуби – Баварія, Ліверпуль та Челсі. Фаворитами вважаються мюнхенці, які вже контактували з агентами центрбека. Влітку набуває чинності клаусула захисника РБ Лейпциг у розмірі 45 млн євро.

Додамо, що у поточному сезоні Упамекано провів 26 матчів, відзначився одним голом та одним асистом.

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