Манчестер Юнайтед больше не претендует на 22-летнего француза, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.

Манчестер Юнайтед нуждается в усилении на 5 позиций, – Невилл

Борьбу за Упамекано продолжат три топ-клуба – Бавария, Ливерпуль и Челси. Фаворитами считаются мюнхенцы, которые уже контактировали с агентами центрбека. Летом вступает в силу клаусула защитника РБ Лейпциг в размере 45 млн евро.

Добавим, что в текущем сезоне Упамекано провел 26 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.

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