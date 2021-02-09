Манчестер Юнайтед выбыл из борьбы за Упамекано – осталось три топ-претендента
18:13 - Читати українською
Защитник РБ Лейпциг Дайот Упамекано спровоцирует настоящую войну на летнем трансферном рынке.
Манчестер Юнайтед больше не претендует на 22-летнего француза, сообщает журналист Bild Кристиан Фальк.
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Борьбу за Упамекано продолжат три топ-клуба – Бавария, Ливерпуль и Челси. Фаворитами считаются мюнхенцы, которые уже контактировали с агентами центрбека. Летом вступает в силу клаусула защитника РБ Лейпциг в размере 45 млн евро.
Добавим, что в текущем сезоне Упамекано провел 26 матчей, отметился одним голом и одним ассистом.
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