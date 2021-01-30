Найкращий гол вікенду вже забито – Сілас Вамангітука класним сольним проходом на 80 метрів гарантував Штутгарту перемогу над Майнцем. Хороша нагода познайомити вас з африканською зірочкою.

Оцініть рейд Вамангітуки: підхопив м'яч на лінії власного штрафного, протягнув його через все поле до чужого і розстріляв голкіпера!

Okay, Silas #Wamangituka (‘99) is getting scary now. ?



This him today against #Mainz.#Stuttgart have an absolute diamond in their hands. Keep working, Silas. ️‍♀️pic.twitter.com/LvYBcgaMHD — The Underrated Scout (@ScoutUnderrated) January 29, 2021

Сілас забиває на рівні топ-форвардів Бундесліги. Він з 11 голами (+ 3 асисти) бореться за друге місце бомбардирського рейтингу з Холандом, Вегхорстом, Крамарічем і Андре Сілвою. І це при тому, що майже всі матчі Вамангітука проводить на позиції латераля (схема 3-4-2-1) в скромному Штутгарті.

Гол у ворота Майнца дає коротке, але точне враження про сильні сторони 21-річного африканця: швидкість, фізична міць і виняткова здатність просувати м'яч на дриблінгу. За цим показником Сілас – один з найкращих у Бундеслізі. Навіть Санчо, Гнабрі та Діабі йому поступаються.

Сілас став головним відкриттям Бундесліги у листопаді та грудні минулого року.

Вамангітука на ранніх етапах кар'єри грав форварда, але в Штутгарті його розкрили в новій ролі. Попередній наставник швабів Тім Вальтер пересунув Сіласа на правий фланг на позицію вінгбека, щоб максимізувати користь від його швидкості та дриблінгу, мінімізувавши розконцентрацію перед чужими воротами.

На місце Вальтера прийшов американський фахівець Пеллегріно Матараццо (друг і колишній асистент Нагельсманна). Зміна тренера в Штутгарті рік тому виглядала дивною та ризикованою, але Матараццо не ламав напрацювання попередника, трішки вдосконалив гру та вивів молоду команду в Бундеслігу.

Штутгарт зі своїм атлетичним футболом йде в середині таблиці. А такі хлопці як Ніко Гонсалес, Саша Калайджіч, Тангі Кулібалі, Орель Мангаля, Матео Клімовіч і, звичайно, Сілас Вамангітука прогресують семимильними кроками, привертаючи увагу топ-клубів. Розвиватися їм допомагає пара досвідчених хавбеків – Ватару Ендо та Гонсало Кастро.

Втім, виступи Сіласа в цьому сезоні сенсацією чи проривом не назвеш. Він прекрасно зарекомендував себе ще в другій Бундеслізі після того, як прийшов у Штутгарт влітку 2019-го за 8 мільйонів євро з ФК Париж.

Великі гроші за 19-річного на той момент футболіста, який змінював другий французький дивізіон та другий німецький. Завдяки такій сумі та обіцяному місці в основі Штутгарт виграв боротьбу за перспективного Вамангітуку, хоча цікавилися ним Ліверпуль, Арсенал і Барселона.

Сілас вже встиг влипнути у неприємну ситуацію, забивши найскандальніший гол першого кола Бундесліги. Наприкінці поєдинку з Вердером він підстеріг грубу помилку оборони та вибіг з м'ячем на порожні ворота, але не поспішав забивати. Таке приниження розлютило суперників, виникла сутичка, а арбітр показав Сіласу жовту картку за неспортивну поведінку.

Вамангітука був би щасливим, якби його репутація була заплямована лише цим інцидентом. Однак це не так. Річ у тім, що він навіть не Вамангітука. Скоріш за все, це вигадане прізвище. Французьке видання L'Equipe провело масштабне розслідування, хто цей африканець і як він потрапив у Європу.

Сілас з Демократичної Республіки Конго. Він просто ганяв м'яч вулицями, поки в 12 років не потрапив до академії Black Mountain Sport, яку створив Ніколя Анелька. Сілас грав за місцевий клуб Матете, перш ніж у 2018-му переїхати в Європу. Далі був швидкий зліт. За півтора року він пройшов шлях від виступів за Алес в п'ятому французькому дивізіоні, до феєрії за ФК Париж в Лізі 2.

Потім виник скандал. На французів вийшов президент конголезького клубу МК та вимагав компенсації за Сіласа. Мовляв, у вас незаконно опинився наш футболіст Сілас Мвумпа Катомпа – будьте ласкаві накинути пару франків.

Виявилося, що гравець підписував контракт з ФК Париж на основі паспорта з іменем Сілас Вамангітука 1999-го року народження, а от за рік до того він подав документи на Шенгенську візу від імені Сіласа Мвумпа Катомпа 1998-го року народження.

Офіційно жодних порушень не довели, але ситуація наступна. Мвумпа Катомпа на батьківщині виступав за різні клуби та молодіжну збірну, після чого зник з Демократичної Республіки Конго. А Сіласа Вамангітуки в ДРК взагалі ніколи не існувало.

Після слів головного тренера збірної ДРК картина вимальовується ще чіткіше: "Я б хотів викликати його в збірну, але не можу. Існує адміністративна проблема, проблема з паспортом, проблема з ідентифікацією особистості. Ми просто чекаємо. Єдине, що я можу сказати з впевненістю – ми раніше нічогісінько не чули про цього Сіласа Вамангітуку в ДК Конго".

Штутгарт заявляє, що в них є всі необхідні документи на Сіласа, які пройшли перевірку, тому жодних хвилювань. Незабаром швабам доведеться показати всі ці документи потенційним покупцям – не один клуб вже готовий викласти за Вамангітуку десятки мільйонів євро.

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