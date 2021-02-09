У рамках 5-го раунду Кубка Англії Манчестер Юнайтед приймає лондонський Вест Хем. Стартові склади команд і посилання на онлайн-трансляцію поєдинку – в цій новині.

Матч Манчестер Юнайтед – Вест Хем розпочнеться о 21:30 за київським часом. У прямому ефірі поєдинок покаже Setanta Sports. Підсумковий звіт матчу читайте на "Футбол 24".

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Українець Андрій Ярмоленко повернувся до основи "молотків". Вінгер знову вийде на позиції центрфорвард, на якій грав у попередньому раунді Кубка Англії. З глибини йому допомагатимуть Боуен і Форналс.

Стартові склади команд:

Манчестер Юнайтед: Хендерсон – Ван-Біссака, Лінделеф, Магвайр, Теллес – Матіч, Фред – Грінвуд, ван де Беек, Рашфорд – Марсьяль

Запасні: Грант, Шоу, Туанзебе, Вільямс, Бруну Фернандеш, Джеймс, Мактомінай, Діалло, Кавані

Вест Хем: Фабіанскі – Цоуфал, Доусон, Огбонна, Крессвелл – Райс, Нобл – Соучек, Форналс, Боуен – Ярмоленко

Запасні: Тротт, Діоп, Бальбуена, Джонсон, Фредерікс, Алвес, Лансіні, Бенрама, Одубеко

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