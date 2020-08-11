Манчестер Юнайтед в екстра-таймі дотиснув Копенгаген та вийшов у півфінал Ліги Європи

Манчестер Юнайтед не без труднощів переміг Копенгаген (1:0) в 1/4 фіналу Ліги Європи 2019/20. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Матч та онлайн-трансляція Манчестер Юнайтед – Копенгаген стартував о 22:00. Поєдинок проходив у Кельні – там же 21 серпня пройде і фінал Ліги Європи 2019/20. У 1/8 фіналу МЮ без проблем розбив австрійський ЛАСК (7:1 за сумою двох матчів), а Копенгаген після мінімальної виїзної поразки від Істанбул Башакшехіра взяв упевнений реванш вдома – 3:0.

Копенгаген вперше у своїй історії вийшов до чвертьфінальної стадії єврокубка. Нагадаємо, у груповому турнірі данці зустрічалися з київським Динамо – обидва матчі завершилися з однаковим рахунком 1:1.

Інтер переміг Байєр у матчі з двома скасованими пенальті – "нерадзуррі" чекають на Шахтар в півфіналі Ліги Європи

Манчестер Юнайтед з перших хвилин захопив ініціативу, але до реальних моментів біля воріт данців справа не доходила. Непоганий шанс був у Рашфорда, який пробив з перспективного штрафного повз ворота. Копенгаген відповів небезпечним прострілом з флангу – Дарамі не зміг завдати удару з лінії воротарського. Вже на 15-й хвилині Столе Сольбаккен змушений був провести вимушену заміну – Бойлесен травмувався і залишив поле. А через дві хвилині Копенгаген міг забивати – два поспіль удари з меж штрафного прийняли на себе захисники МЮ.

Ван-Бісакка головою пробив у поперечину, але рефері зафіксував офсайд. Черговий перспективний штрафний зіпсував Бруну Фернандеш, який пробив вище. Наприкінці тайму Марсьяль впав у штрафному майданчику – Тюрпен не дав пенальті. На 45-й хвилині Грінвуд відправив м'яч у ворота, проте втрутився VAR – офсайд. Зрештою, перша половина гри завершилася без голів.

В дебюті другого тайму Рашфорд увірвався у штрафний та віддав на Фернандеша. Португалець скинув на Погба, який пробив значно вище. Фред спробував щастя дальнім пострілом – в руки голкіперу. На 57-й хвилині арбітр вдруге скасував гол у ворота Копенгагена – Грінвуд пробив у стійку, а Рашфорд, який добив, перебував у офсайді. Згодом знову стійка врятувала данців після удару Фернандеша!

Був момент і у команди Сольбаккена, але удар з меж штрафного був заблокований. Був близьким до взяття воріт Марсьяль – голкіпер здійснив ефектний сейв. Вже у компенсований час команди обмінялися моментами, але все ж перенесли визначення переможця на екстра-тайм.

Вже на початку додаткової 30-хвилинки Марсьяль не реалізував вихід віч-на-віч, програвши дуель голкіперу. Тут же француз заробив пенальті, який реалізував Бруну Фернандеш. 1:0. Одразу ж португалець міг оформити дубль після неймовірного проходу та пасу Марсьяля, але цього разу не склалося. Ще один удар Фернандеша парирував голкіпер данців. Стандарт завершився ще одним диво-моментом – Юнссон знову продемонстрував дива реакції, а Ліндельоф поцілив у стійку!

Зрештою, гол Фернандеша став єдиним, хоча англійці мали повну торбу моментів. У півфіналі команда Уле Гуннара Сульшера зіграє проти переможця пари Вулверхемптон – Севілья. Поєдинок 1/2 фіналу пройде в Кельні 16 серпня о 22:00 за Києвом.

Вернидуб зустрінеться з екс-динамівцем, Петряк проти ірландців – результати жеребкування першого раунду ЛЄ 2020/21