Вернидуб зустрінеться з екс-динамівцем, Петряк проти ірландців – результати жеребкування першого раунду ЛЄ 2020/21

УЄФА слідом за Лігою чемпіонів провела жеребкування Ліги Європи, в якій визначилися пари першого кваліфікаційного раунду.

Своїх суперників дізналися солігорський Шахтар, який тренує Юрій Вернидуб, а також Фехервар хавбека Івана Петряка. Повний перелік пар опублікований на сайті УЄФА.

Результати першого жеребкування Ліги Європи 2020/21

Команда Вернидуба зустрінеться зі Сфинтул Георге. У складі віце-чемпіона Молдови виступають двоє українців – вихованець Динамо Ренат Мочуляк та Євген Смірнов. На Петряка і компанію очікує ірландське випробування у вигляді Богеміана.

Додамо, що цей етап кваліфікації складається з одного матчу. Усі поєдинки будуть зіграні 27 серпня.

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