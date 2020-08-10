Вернидуб зустрінеться з екс-динамівцем, Петряк проти ірландців – результати жеребкування першого раунду ЛЄ 2020/21

Своїх суперників дізналися солігорський Шахтар, який тренує Юрій Вернидуб, а також Фехервар хавбека Івана Петряка. Повний перелік пар опублікований на сайті УЄФА.
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Команда Вернидуба зустрінеться зі Сфинтул Георге. У складі віце-чемпіона Молдови виступають двоє українців – вихованець Динамо Ренат Мочуляк та Євген Смірнов. На Петряка і компанію очікує ірландське випробування у вигляді Богеміана.
Додамо, що цей етап кваліфікації складається з одного матчу. Усі поєдинки будуть зіграні 27 серпня.
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