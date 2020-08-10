Інтер переміг Байєр у матчі з двома скасованими пенальті – "нерадзуррі" чекають на Шахтар в півфіналі Ліги Європи

Байєр у чвертьфіналі Ліги Європи бився до останнього, але класу для порятунку програшного матчу з Інтером "фармацевтам" не вистачило.

Інтер, на відміну від попередніх своїх матчів, з перших хвилин захопив ініціативу, не випускаючи Байєр за центральне коло. Німцям не вдавалося вийти з-під лещат італійського пресингу, вони нервували й раз за разом помилялися на власній половині поля, однак моментів на старті зустрічі не виникало. Це могло дати надію Байєру, однак міланці на 14-й хвилині реалізували першу ж можливість відзначитись: Лукаку прийняв передачу від Янга в центрі штрафного, попрацював корпусом і пробив з розвороту в захисника, а Барелла вистрілив з відскоку метрів з 18-ти – точно в дальній нижній кут! 1:0.

Байєр зробив спробу перехопити ініціативу й почав катати м'яч на чужій половині, однак до загострення біля воріт Хандановіча справа не доходила. Так пройшла 19-та хвилина, а в наступні десять команди видали ураганний відрізок. Більш активними виявились "нерадзуррі", які на 20-й хвилині могли подвоїти свою перевагу внаслідок прориву Мартінеса на правий край штрафного та передачі під удар Бареллі метрів з шести – його заблокував Тапсоба. Ще за хвилину оборона "фармацевтів" таки розвалилася: Лукаку отримав передачу від Янга в карний майданчик, поставив корпус і в боротьбі з Тапсоба проштовхнув мяч повз Градецкі – 2:0!

Інтер тут же міг і розгром влаштувати, однак Лукаку при виході 2-в-1 на ворота вистрілив точно в Градецкі. Покарання за марнотратство прилетіло на 25-й хвилині, коли Фолланд віддав передачу на правий край штрафного, а Хаверц пробив у ближній кут – сфера залетіла у ворота разом з Хандановічем, 2:1.

Втім, вже на 27-й арбітр Карлос дель Серро Гранде призначив пенальті на користь "нерадзуррі" за гру рукою у Сінкгравена. Бути б голу, якби рефері не переглянув повтор – на ньому було помітно, що Дейлі чіпляв м'яч плечем. Пенальті скасували.

В останній третині першого тайму команди почергово володіли ініціативою. Байєр був активнішим десь до 40-ї хвилини, Інтер забрав ендшпіль, однак небезпечних епізодів біля воріт обох голкіперів не виникало. Зрештою, на перерву футболісти пішли за хиткою переваги "нерадзуррі".

Другий тайм міланці також розпочали з високої активності, але тепер ще й моменти виникали. Так, вже на 50-й хвилині метрів з восьми пробивав Гальярдіні, влучивши у Лукаку, а на 53-й після несподіваного розіграшу стандарту Мартінес вривався на правий край штрафного й крутив з гострого кута – Градецкі у стрибку вибив мяч! Небезпечним був і прорив Гальярдіні крізь усю половину поля "фармацевтів" до їхніх воріт, але в останню мить м'яч вибили з-під його ніг. Байєр мав лише один неточний удар Діабі, однак на кожну атаку Інтера старався відповідати контрвипадом.

Новий спалах гостроти стався після замін на 59-й хвилині: Петр Бос випустив на поле Паласіоса, а Антоніо Конте кинув у бій Еріксена та Мозеса – а на 64-й ще й додав до атаки Санчеса. Еріксен одразу увійшов у гру, непогано пробивши з лінії штрафного в площину, на що Демірбай відповів дальнім ударом під поперечину – в обох випадках блискуче зіграли голкіпери. На 66-й же Алексіс міг забивати, отримавши шикарну передачу від Крістіана й у повній самотності пробивши другим дотиком метрів з 12-ти – Градецкі врятував Байєр! Петер Бос одразу відреагував, випустивши на поле Амірі та Венделл.

До 75-ї хвилини Інтер впевнено сушив гру, але поступово гра звалилася до контратак та нервів. Байєр змушений був лізти уперед, однак створити гольовий момент ніяк не вдавалося – на 78-й хвилині хороший контрвипад завершився заблокованим пострілом Демірбая метрів з 23-х, а на 79-й Хаверц і Фолланд пролетіли повз класну передачу Бейлі з лівого флангу у воротарський майданчик! Інтер же був хоч і пасивнішим, але гострішим: на 74-й удар Барелли з дистанції накрили, на 76-й Мозес хитнув захисника недалеко від воріт і пробив у ближній кут (Градецкі парирував), а на 84-й Лукаку отримав передачу на хід, увірвався в штрафний і вистрілив – Тапсоба заблокував.

Інтер міг закрити гру на 90-й хвилині, заробивши пенальті після фолу Бельарабі проти Еріксена, але його скасували через гру рукою перед падінням. Німці отримали більше шести хвилин на порятунок зустрічі, але їхні хаотичні спроби відігратись успіхом не увінчались. Зрештою, фінальний свисток зафіксував перемогу Інтера, який вийшов у півфінал. Там міланці зустрінуться з переможцем пари Шахтар – Базель.