Манчестер Юнайтед узгодив із Наполі трансфер Кулібалі, – журналіст

Оборонець італійського Наполі Каліду Кулібалі, схоже, проводить свій останній сезон у Серії А. Незабаром він може перебратися на Туманний Альбіон.

"Кулібалі перейде до Манчестер Юнайтед за 70, можливо, 75 млн євро.

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Здається, вже все узгоджено. Ця угода, звісно, буде закрита не зараз, а в червні", – цитує журналіста Фабіо Сантіні AreaNapoli.

Відзначимо, що чутки давно пов'язують сенегальського центрбека з переїздом на Олд Траффорд. Зокрема, "червоні дияволи" намагалися придбати Кулібалі минулого літа. Проте, перемовини зірвалися через фінансові апетити власника Наполі Ауреліо Де Лаурентіса. Нещодавно "партенопейці" знизили ціну оборонця, за якого раніше вимагали понад 90 млн фунтів.

До слова, в нинішньому сезоні Каліду Кулібалі провів 20 матчів у всіх турнірах.

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