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Манчестер Юнайтед согласовал с Наполи трансфер Кулибали, – журналист

14 января 20:17 488 Читати українською
Манчестер Юнайтед согласовал с Наполи трансфер Кулибали, – журналист
Калиду Кулибали / LaPresse

Защитник итальянского Наполи Калиду Кулибали, похоже, проводит свой последний сезон в Серии А. Вскоре он может перебраться на Туманный Альбион.

"Кулибали перейдет в Манчестер Юнайтед за 70, возможно, 75 млн евро.

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Кажется, уже все согласовано. Эта сделка, конечно, будет закрыта не сейчас, а в июне", – цитирует журналиста Фабио Сантини AreaNapoli.

Отметим, что слухи давно связывают сенегальского центрбека с переездом на Олд Траффорд. В частности, "красные дьяволы" пытались приобрести Кулибали прошлым летом. Однако, переговоры сорвались из-за финансовых аппетитов владельца Наполи Аурелио Де Лаурентиса. Недавно "партенопейцы" снизили цену защитника, за которого ранее требовали более 90 млн. фунтов.

К слову, в нынешнем сезоне Калиду Кулибали провел 20 матчей во всех турнирах.

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