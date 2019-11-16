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Наполі знизив ціну Кулібалі – Манчестер Юнайтед може відновити інтерес до центрбека

11:52 42 Читать на русском
Наполі знизив ціну Кулібалі – Манчестер Юнайтед може відновити інтерес до центрбека
Каліду Кулібалі / LaPresse

Англійський Манчестер Юнайтед незабаром може повернутися до кандидатури оборонця італійського Наполі Каліду Кулібалі в питанні підсилення захисної лінії.

"Партенопейці" готові продати лідера оборони за зниженою вартістю, стверджує Il Mattino.

Президент Наполі назвав суму, за яку готовий продати клуб

За інформацією видання, італійський гранд попросить за Кулібалі 69 млн фунтів. Це на понад 20 млн менше, ніж Наполі вимагав за сенегальського центрбека раніше. Зокрема, МЮ колись нібито готовий був заплатити за 28-річного оборонця 91 млн фунтів.

Вочевидь, нова ціна Каліду Кулібалі пов'язана зі спадом його ігрової форми. У нинішньому сезоні оборона Наполі не є оплотом надійності, а сам сенегалець регулярно помиляється.

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