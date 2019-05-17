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Манчестер Юнайтед цікавиться Лонгстаффом – талантом Ньюкасла

17 травня 13:52 278 Читать на русском
Манчестер Юнайтед цікавиться Лонгстаффом – талантом Ньюкасла
Шон Лонгстафф / Reuters

Манкуніанці націлились на одне з головних відкриттів сезону АПЛ – хавбека Ньюкасла Шона Лонгстаффа.

Успішної половини сезону вистачило, щоб "червоні дияволи" звернули увагу на молодого англійця, повідомляє Sky Sports.

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Головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер у наступному сезоні хоче зробити ставку на молодих англійських виконавців. Лонгстаф чудово вписується в цю концепцію. Позиція центрального півзахисника стала проблемною для команди, тому клуб хоче підсилити її влітку.

Лонгстафф у другій половині сезону зміг закріпитися в основі "сорок". Команда Рафаеля Бенітеса врятувалася від вильоту за кілька турів до фінішу чемпіонату.

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Трансфери Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Шон Лонгстафф Шон Лонгстафф
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