Манчестер Юнайтед цікавиться Лонгстаффом – талантом Ньюкасла

Манкуніанці націлились на одне з головних відкриттів сезону АПЛ – хавбека Ньюкасла Шона Лонгстаффа.

Успішної половини сезону вистачило, щоб "червоні дияволи" звернули увагу на молодого англійця, повідомляє Sky Sports.

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Головний тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер у наступному сезоні хоче зробити ставку на молодих англійських виконавців. Лонгстаф чудово вписується в цю концепцію. Позиція центрального півзахисника стала проблемною для команди, тому клуб хоче підсилити її влітку.

Лонгстафф у другій половині сезону зміг закріпитися в основі "сорок". Команда Рафаеля Бенітеса врятувалася від вильоту за кілька турів до фінішу чемпіонату.

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