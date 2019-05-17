toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Англия
ШАХТЕР - ДИНАМО КИЕВ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ

Манчестер Юнайтед интересуется Лонгстаффом – талантом Ньюкасла

17 мая 13:52 104 Читати українською
Манчестер Юнайтед интересуется Лонгстаффом – талантом Ньюкасла
Шон Лонгстафф / Reuters

Манкунианцы нацелились на одно из главных открытий сезона АПЛ – хавбека Ньюкасла Шона Лонгстаффа.

Успешной половины сезона хватило, чтобы "красные дьяволы" обратили внимание на молодого англичанина, сообщает Sky Sports.

Санчо отказал Манчестер Юнайтед, потому что хочет играть в Лиге чемпионов

Главный тренер МЮ Сульшер в следующем сезоне хочет сделать ставку на молодых английских исполнителей. Лонгстаф прекрасно вписывается в эту концепцию. Позиция центрального полузащитника стала проблемной для команды, поэтому клуб хочет усилить ее летом.

Лонгстафф во второй половине сезона смог закрепиться в основе "сорок". Команда Рафаэля Бенитеса спаслась от вылета за несколько туров до финиша чемпионата.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ

blog_ava
Тоттенхэм – Ливерпуль: финал Лиги чемпионов откроют украинские музыканты
07:30
1328
Теги
Трансферы Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Англия Шон Лонгстафф Шон Лонгстафф
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
    Італія — 08:49306 Агент Малиновского подтвердил интерес Наполи
3
час
:
53
мин
Шахтер
19:30
Динамо Киев
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук