Манчестер Юнайтед интересуется Лонгстаффом – талантом Ньюкасла

Манкунианцы нацелились на одно из главных открытий сезона АПЛ – хавбека Ньюкасла Шона Лонгстаффа.

Успешной половины сезона хватило, чтобы "красные дьяволы" обратили внимание на молодого англичанина, сообщает Sky Sports.

Санчо отказал Манчестер Юнайтед, потому что хочет играть в Лиге чемпионов

Главный тренер МЮ Сульшер в следующем сезоне хочет сделать ставку на молодых английских исполнителей. Лонгстаф прекрасно вписывается в эту концепцию. Позиция центрального полузащитника стала проблемной для команды, поэтому клуб хочет усилить ее летом.

Лонгстафф во второй половине сезона смог закрепиться в основе "сорок". Команда Рафаэля Бенитеса спаслась от вылета за несколько туров до финиша чемпионата.

Дві сотні для Гвардіоли та Клоппа, фактор Зінченка, "диявольський" провал і такі різні португальці – підсумки сезону АПЛ