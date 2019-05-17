Санчо відмовив Манчестер Юнайтед, бо хоче грати в Лізі чемпіонів

Вінгер Борусії Дортмунд Джейдон Санчо не хоче пропускати європейський турнір.

Гравець збірної Англії не планує переходити до Манчестер Юнайтед, повідомляє The Independent.

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Санчо сумнівається в тому, що манкуніанці є хорошим варіантом після того, як клуб зайняв в АПЛ шосте місце і не пробився в Лігу чемпіонів. Джейдон може провести ще один сезон у складі "джмелів" або перейти до іншого європейського гранда.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готовий викласти за талановитого футболіста 100 мільйонів євро.

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