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Санчо відмовив Манчестер Юнайтед, бо хоче грати в Лізі чемпіонів

17 травня 09:53 698 Читать на русском
Санчо відмовив Манчестер Юнайтед, бо хоче грати в Лізі чемпіонів
Джейдон Санчо / Reuters

Вінгер Борусії Дортмунд Джейдон Санчо не хоче пропускати європейський турнір.

Гравець збірної Англії не планує переходити до Манчестер Юнайтед, повідомляє The Independent.

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Санчо сумнівається в тому, що манкуніанці є хорошим варіантом після того, як клуб зайняв в АПЛ шосте місце і не пробився в Лігу чемпіонів. Джейдон може провести ще один сезон у складі "джмелів" або перейти до іншого європейського гранда.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Юнайтед готовий викласти за талановитого футболіста 100 мільйонів євро.

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Трансфери Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Джейдон Санчо Джейдон Санчо
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