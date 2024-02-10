Окрім Челсі, де Йонга хочуть підписати Манчестер Юнайтед та ПСЖ, повідомляє Sport.es.

Зірка Барселони визначився зі своїм майбутнім – Челсі заради нього готовий віддати Мудрика

Барселона ж не змогла домовитись із Френкі щодо продовження угоди, тому його відхід майбутнього літа може стати реальністю. Раніше повідомлялось, що нідерландець ще не заявляв про бажання змінити клуб, але відкритий до пропозицій. На де Йонга вже претендує Челсі, який розглядає можливість включити Мудрика в угоду щодо хавбека.

Додамо, що Френкі у поточному сезоні зіграв у 22 матчах за Барселону, в яких відзначився 1 голом. Transfermarkt оцінює півзахисника у 80 млн євро.

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