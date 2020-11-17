Захисник "червоних дияволів" Філ Джонс та Маркос Рохо, а також 33-річний голкіпер Серхіо Ромеро потрапили до списку МЮ на вихід, повідомляє Manchester Evening News.

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Тренерський штаб не розраховує на цих виконавців, керівництво спробує їх продати вже під час зимового трансферного вікна.

Після 8-ми турів АПЛ Манчестер Юнайтед розташувався 14-й сходинці, маючи гру в запасі. У Лізі чемпіонів манкуніанці очолють групу H, випереджаючи РБ Лейпциг за додатковими показниками.

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